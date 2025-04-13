"Не боится, поэтому бьет баллистикой". Зеленский сказал, как остановить Россию

"В эту пятницу был ровно месяц, как Россия отвергла американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь - под сотню ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", и именно против обычных украинских городов", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому продолжаются и российские штурмы на фронте. По его словам, россияне не перестают атаковать и распространять ненависть в своей государственной пропаганде.

"Только давлением, только решительными действиями это можно изменить. Каждая российская баллистика, каждая крылатая ракета, все российские "Шахеды", все управляемые бомбы бьют не только по нашим людям, по нашим общинам, но и по дипломатии, по политике каждого, кто действительно пытается все это завершить. Мы будем делать все и в дальнейшем, чтобы защитить людей и жизни", - подытожил глава Украины.