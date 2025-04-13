"Не боится, поэтому бьет баллистикой". Зеленский сказал, как остановить Россию
Россия отвергла американское предложение прекратить огонь в Украине и продолжает ежедневный террор против украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.
"В эту пятницу был ровно месяц, как Россия отвергла американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь - под сотню ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды", и именно против обычных украинских городов", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно поэтому продолжаются и российские штурмы на фронте. По его словам, россияне не перестают атаковать и распространять ненависть в своей государственной пропаганде.
"Только давлением, только решительными действиями это можно изменить. Каждая российская баллистика, каждая крылатая ракета, все российские "Шахеды", все управляемые бомбы бьют не только по нашим людям, по нашим общинам, но и по дипломатии, по политике каждого, кто действительно пытается все это завершить. Мы будем делать все и в дальнейшем, чтобы защитить людей и жизни", - подытожил глава Украины.
Двойной ракетный удар по Сумам
Напомним, что сегодня, 13 апреля, российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 34 человека, среди них двое детей, а количество раненых уже перевалило за сотню.
По данным Сумской областной военной администрации, удары были нанесены двумя баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые и нежилые здания.
Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия получит жесткий ответ за это нападение, подчеркнув, что враг получит "нашу ярость и возмездие".
Это нападение вызвало возмущение среди международного сообщества. Западные лидеры осудили действия России, отметив, что такие атаки свидетельствуют об отсутствии уважения к человеческой жизни.
Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.
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