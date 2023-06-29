Росія боїться втратити свій вплив в Африці після бунту Пригожина, - WSJ

За даними ЗМІ, російська влада, яка роками заперечувала зв'язок із ПВК, у день бунту активізувала свою дипломатичну активність, щоб запевнити партнерів в Африці та на Близькому Сході, що "операції", які раніше виконувались силами бойовиків, продовжуватимуться, але вже під іншим керівництвом.

Повідомляється, що делегації МЗС РФ терміново вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі для переговорів із місцевою владою.

"ПВК "Вагнера" допомогла Росії зміцнити свій вплив, і уряд не хоче від нього відмовлятися", - зазначив Джон Пітер Фам, колишній спецпредставник США по регіону Сахель у Західній Африці.

У WSJ також цитують деяких міжнародних експертів, за інформацією яких США можуть скористатися збентеженням, що виникло, і спробувати перехопити вплив у країнах, де раніше були активні бойовики ПВК "Вагнера".

Спроба бунту ПВК "Вагнера" у РФ

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зробив спробу "походу на Москву" 24 червня, Бойовики перетнули держкордон РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Увечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина з частиною найманців до Білорусі.

Директор New Geopolitics Research Network і військовий експерт Михайло Самусь у коментарі РБК-Україна розповів, що серйозніший бунт у Росії може початися, якщо армійські лідери РФ наважаться провести подібний рейд.