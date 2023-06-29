Россия боится потерять свое влияние в Африке после бунта Пригожина, - WSJ

По данным СМИ, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, в день бунта активизировали свою дипломатическую активность, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что "операции", которые ранее выполнялись силами боевиков, будут продолжаться, но уже под другим руководством.

Сообщается, что делегации МИД РФ срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали для переговоров с местными властями.

"ЧВК "Вагнера" помогла России укрепить свое влияние, и правительство не хочет от него отказываться", - отметил Джон Питер Фам, бывший спецпредставитель США по региону Сахель в Западной Африке.

В WSJ также цитируют некоторых международных экспертов, по информации которых США могут воспользоваться возникшим замешательством и попытаться перехватить влияние в странах, где ранее были активны боевики ЧВК "Вагнера".

Попытка бунта ЧВК "Вагнера" в РФ

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предпринял попытку "похода на Москву" 24 июня, Боевики пересекли госграницу РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

Директор New Geopolitics Research Network и военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина рассказал, что более серьезный бунт в России может начаться, если армейские лидеры РФ осмелятся провести подобный рейд.