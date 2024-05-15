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Росія бомбами знищує культурну та історичну спадщину України, - британська розвідка

Фото: Росія бомбить культурну та історичну спадщину України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бомбардування Росією міст за допомогою ударів авіації дальньої дії та плануючих бомб спричинило руйнівний вплив на культурну, історичну та релігійну спадщину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 14 травня 2024 року виповнилося 70 років від дня ухвалення Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО підрахувала, що Росія завдала збитків культурній спадщині України на суму 3,5 млрд доларів, на відновлення якої потрібно 10 років і 9 млрд доларів.

Крім того, Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що станом на 2 травня 2024 року з початку повномасштабного російського вторгнення збитків зазнали 1987 закладів культури.

За оцінками міністерства, станом на 6 травня 2024 року з початку російського вторгнення було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини, а ЮНЕСКО окремо підтвердила збитки 129 об'єктам релігійного призначення станом на 10 квітня 2024 року.

Цілі Путіна

Нагадаємо, вже у березні 2022 року більшість громадян (56%) України були впевнені, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу.

Крім того, у травні 2024 року більшість (74%) українців вважають, що ракетні удари по енергооб'єктах є довгостроковою стратегією РФ, спрямованою на руйнування української енергетики.

"Оскільки війна триває, російська військова машина, швидше за все, продовжить завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України", - зазначають у Міноборони Британії.

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