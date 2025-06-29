Росія била по критичній інфраструктурі у Львівській області: подробиці нічної атаки

За словами чиновника, в ніч на 29 червня ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Окупанти били по критичній інфраструктурі Львівської області. Наразі на місці працюють всі профільні служби

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Очільник Львівської ОВА зазначив, що оприлюднить інформацію про наслідки атаки згодом.

Що відомо про атаку на Львів

У ніч на 29 червня російські війська атакували Львівщину ударними БпЛА.

Так, о 01:47, Повітряні сили попередили, що в напрямку Львова рухаються ворожі безпілотники.

Вже близько 01:55 голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області працює протиповітряна оборона. Він закликав мешканців не знімати відео та не публікувати нічого в мережі, щоб не допомагати ворогу.

Трохи пізніше, о 02:16, міський голова Андрій Садовий повідомив, що на той момент усі "шахеди" облітали Львів, однак закликав залишатися в укриттях, адже триває масштабна атака на захід України.

О 02:56 Садовий наголосив, що "шахед" зайшов на територію Львова. Пролунала серія вибухів. О 03:01 очільник ОВА закликав мешканців бути подалі від вікон.

О 03:39 у Львові повторно було чутно вибухи. О 03:40 знову зафіксували зліт МіГів.

О 03:58 вчергове пролунали вибухи у Львові.

О 04:08 знову прогриміли вибухи у Львові.

О 04:27 у Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети рухаються на Львівщину. Козицький уточнив, що є загроза для Львова, Миколаєва та Золочева.

О 05:05 оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала майже 4 години.

А вже о 6:03 міський голова Андрій Садовий повідомив, що наразі завершено перевірку по місту. Він відзначив, що ворог пробував бити по критичній інфраструктурі, однак в результаті у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Андрій Садовий подякував силам ППО за захист, адже попри складність цієї нічної комбінованої атаки, Львів вистояв.