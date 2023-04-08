Росія за березень скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу, - Bloomberg

За даними міністерства енергетики Росії, видобуток нафти в березні впав приблизно на 700 тисяч барелів на добу. Це більше, ніж оголошений план скорочення на 500 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає агентство, ця цифра не узгоджується з даними про морський експорт країни та постачання на внутрішні нафтопереробні заводи в березні, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді видобуває Росія.

Кремль пообіцяв скоротити видобуток тільки сирої нафти на 500 тисяч барелів на день у період з березня по грудень у відповідь на ембарго Заходу та обмеження цін, запроваджене "Великою сімкою". За даними Міненерго, зниження було на 40% більше.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти, включаючи фактичного лідера Саудівську Аравію, погодилися приєднатися до добровільних скорочень з травня, довівши загальне скорочення до більш ніж 1,6 млн барелів на день з метою стабілізації світового ринку.

Несподіване рішення викликало зростання цін на нафту та підготувало ґрунт для повернення цін на нафту до 100 доларів за барель.

За словами віце-прем'єра Олександра Новака, Росія скоротить видобуток лише сирої нафти, взявши за основу лютневий рівень видобутку. За розрахунками Bloomberg, заснованими на галузевих даних, видобуток цього місяця склав 10,1 млн барелів на добу.

За даними міністерства енергетики, виробники перекачують у середньому 1,285 млн тонн сирої нафти на день, повідомило джерело видання. Це еквівалентно трохи більше 9,4 млн барелів, а це означає, що минулого місяця скорочення лише сирої нафти становило майже 700 тисяч барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку сирої нафти та конденсату в країні в березні становив у середньому 1,413 млн тонн, сказало джерело. За підрахунками Bloomberg, це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу в порівнянні з 11,1 млн барелів у лютому.

У результаті загальне скорочення становило в середньому 740 тисяч барелів на добу, свідчать дані.

Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику через її "делікатний" характер, що ускладнює оцінку реалізації скорочень постачань, крім запевнень представників енергетичного сектора.

В результаті спостерігачі за Росією почали стежити за національним морським експортом нафти та внутрішніми темпами переробки нафти як показники для оцінки видобутку сирої нафти. Проте обидва індикатори не показали видимого зниження минулого місяця.

Згідно з даними Bloomberg, заснованими на національних галузевих даних та відстеження суден, середні обсяги завантаження сирої нафти в країні за чотири тижні до 31 березня були найвищими з червня, тоді як російські нафтопереробні заводи зберегли свою пропускну спроможність приблизно на одному рівні.