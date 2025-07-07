Росія - баласт для БРІКС: у РНБО різко пройшлися по нових фантазіях Путіна

Коваленко нагадав, що Путін не приїхав на саміт БРІКС до Бразилії, оскільки боїться арешту. При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін "навіть не зробив вигляд, що йому цікаво". У центрі уваги саміту залишилися прозахідні президент Бразилії Лула да Сілва і прем'єр Індії Нарендра Моді.

Глава Кремля виступив на саміті по відеозв'язку і розповів про "крах ліберальної глобалізації" і "економічну перевагу БРІКС над G7".

"Але річ у тім, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж удвічі. І понад 60% цієї економіки - це один Китай. росія ж у цій коаліції - баласт", - звернув увагу керівник ЦПД.

Він уточнив, що БРІКС не став "антизахідною віссю". А Росія не стала лідером Глобального Півдня. Вона залишається "сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується із Заходом за вигідний баланс".

Варто зауважити, що саміт БРІКС проходить у Бразилії 6-7 липня.