Росія б'є по Україні на Різдво, а Орбан називає Путіна "чесним гравцем", - Туск

"У ніч на Різдво Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Тоді у різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців. А міністр Романовський повторив терпляче завчені побажання того дня: "Щасливого Різдва", - написав Туск.

Цього вівторка Орбан давав інтерв'ю Mayar Nemzet, у якому назвав другому президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а Путіна - "чесним партнером".

Масований обстріл України 25 грудня

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює обстріли України, використовуючи широкий спектр озброєння: артилерію, ракети, авіаційні засоби та безпілотні літальні апарати (БпЛА).

У ніч на 26 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Вранці до безпілотників "приєднався" масований обстріл ракетами й балістичними снарядами. Вибухи прогриміли в кількох областях країни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 безпілотників.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи цей обстріл, наголосив, що атака була відповіддю Росії на обговорення так званого "різдвяного перемир’я".