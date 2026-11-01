Росія авіаударом знищила будівлю міськвиконкому у Краматорську (фото)

"Годину тому Росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську. Площа Миру, виконком", - поінформував Гончаренко.

Він зазначив, що ця будівля пережила росіян у 2014 році, пережила штурми, а також звільнення від російських загарбників.

"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", - додав начальник МВА.