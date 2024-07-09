РФ вдарила по Краматорську: серед поранених - дитина, пошкоджені багатоповерхівки
Російська армія сьогодні, 9 липня, завдала удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Краматорську міськраду.
За попередніми даними, росіяни завдали удару по Краматорську - влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. На місцях працюють всі необхідні служби.
Як уточнив Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали три людини, серед поранених є 6-річна дитина - у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.
"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби", - написав Філашкін.
Обстріли Донецької області
Армія Росії веде постійні обстріли Донецької області та завдає ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування. Зокрема, нещодавно під обстріл потрапила бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.