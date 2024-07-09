РФ вдарила по Краматорську: серед поранених - дитина, пошкоджені багатоповерхівки

Російська армія сьогодні, 9 липня, завдала удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Краматорську міськраду.

За попередніми даними, росіяни завдали удару по Краматорську - влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. На місцях працюють всі необхідні служби.

Як уточнив Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали три людини, серед поранених є 6-річна дитина - у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.

"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби", - написав Філашкін.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська 9 липня (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Донецької області

Армія Росії веде постійні обстріли Донецької області та завдає ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування. Зокрема, нещодавно під обстріл потрапила бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.

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