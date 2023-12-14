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Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО

Фото: нічна атака РФ ракетами і дронами по Україні 14 грудня - скільки цілей збила ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками "шахед" і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область. 

"Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість – в Одеській області", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил. 

Атака на Одеську область

У ніч на 14 грудня Російська Федерація атакувала Одеську область. Внаслідок цього загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини. 

Також Росія атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами й у ніч на 13 грудня. Через падіння уламків збитих ППО дронів-камікадзе в Одеській області спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних. Пізніше один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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