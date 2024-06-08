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Росія атакувала Україну ракетою та дронами. Скільки цілей збила ППО

Фото: РФ атакувала Україну ракетою та дронами 8 червня, ППО успішно відпрацювала по цілях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 8 червня знову атакували Україну дронами і однією ракетою. ППО вдалося збити більшу частину БПЛА та Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Так, у ніч на 8 червня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області РФ та здійснив пуски 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ РФ і мис Чауда (Крим).

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", - розповів Олещук.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб відшукати слабкі місця в українській обороні, проводять безперервні штурмові дії. Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 осіб.

Крім цього, з початку доби, 7 червня, на вечір на фронті було зафіксовано 65 бойових зіткнень. У другій половині дня Росія активізувалась на Харківському напрямку.

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Війна в Україні