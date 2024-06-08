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Россия атаковала Украину ракетой и дронами. Сколько целей сбила ПВО

Фото: РФ атаковала Украину ракетой и дронами 8 июня, ПВО успешно отработала по целям (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 8 июня сннова атаковали Украину дронами и одной ракетой. ПВО удалось сбитть большую часть БПЛА и Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Так, в ночь на 8 июня враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области РФ и совершил пуски 13 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Курск РФ и мыс Чауда (Крым).

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито девять "шахедов" и одну Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", - рассказал Олещук.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток найти слабые места в украинской обороне, проводят непрерывные штурмовые действия. Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 человек.

Кроме этого, с начала суток, 7 июня, на вечер на фронте было зафиксировано 65 боевых столкновений. Во второй половине дня Россия активизировалась в Харьковском направлении.

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