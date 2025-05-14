Росія атакувала Україну ракетами та понад 100 дронами: скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 13 травня росіяни запустили лише 10 безпілотників, хоча зазвичай, кількість дронів під час нічних обстрілів сягає сотні, а часом перевищує цю позначку.

Крім того, зранку, 14 травня, у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.

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