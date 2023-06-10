Росія атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки

Повітряні сили повідомили, що окупанти випустили цієї ночі 8 ракет наземного базування різних типів з північного та південного напрямків. Крім того, ворожі війська випустили 35 дронів з району східного узбережжя Азовського моря.

Сили протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Одеса та область

Над Одеською областю військові збили 8 "Шахедів та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення.

Фото: в Одесі уламки дрони впали на багатоповерхівку (facebook.com/DSNSODE)

"Внаслідок влучання частини БпЛА, під час його збиття, відбулась пожежа в багатоповерхівці в одному з районів Одеси, в житловому будинку", - розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна.

Також Одеська ОВА повідомила, що РФ атакувала Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, постраждали 10 людей.

За словами Гуменюк, в області було збито дві ракети, ще одна вдарила по узбережжю.

Полтавська область

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що Росія вночі атакувала військовий аеродром "Миргород". Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також іранські дрони.

Через атаку пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка, а також 8 приватних будівель та 4 авто. Загиблих і постраждалих немає.

Харківська область

За даними ОВА, окупанти вдарили по Богодухівському й Куп'янському районах Харківської області. Для атаки використали 10 безпілотників. Внаслідок обстрілу загинув 29-річний чоловік, а 39-річний цивільний отримав поранення.

Також росіяни вдарили ракетою "Калібр" по селу Котляри Харківської області. Вона влучила у землю, постраждалих немає.

Дніпропетровська та Миколаївська області

В обох областях вночі чули вибухи через роботу ППО. Відомо, що над Миколаївською областю збивали ворожі цілі.

При цьому очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що над регіоном збили два дрони-камікадзе. Влучань не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.