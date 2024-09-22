Росія атакувала Україну ракетами та 80 "Шахедами": як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 71 із 80 дронів під час атаки РФ по Україні 22 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 22 вересня РФ запустила по Україні ракети та 80 дронів-камікадзе. ППО збила 71 російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.