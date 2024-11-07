Росія атакувала Україну понад 100 дронами: які результати роботи ППО

У ніч на 7 листопада російські сили випустили по Україні 106 ударних "Шахедів" та невстановлених дронів. Зокрема, з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, а також із тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Українські сили відбивали атаку за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.
Станом на 12:00 офіційно підтверджено знищення 74 безпілотників ворога у різних областях, включаючи Одеську, Миколаївську, Херсонську, Київську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Житомирську, Черкаську та Чернігівську.
При цьому втрачено контакт з 25 іншими дронами, які атакували різні регіони України.
Від початку повномасштабної війни російські обстріли українських міст і селищ стали звичною реальністю. Агресор інтенсивно використовує різноманітні види озброєння, серед яких ракети, КАБы та дрони-камікадзе, що спричиняють значні руйнування житлових будівель і критичної інфраструктури.
Останнім часом кількість нічних атак дронами помітно зросла, що підвищує ризики для цивільного населення.
У ніч на 7 листопада росіяни здійснили атаку на Київ із використанням безпілотників. Силам ППО вдалося знищити понад 30 дронів.
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