Росія атакувала Україну понад 100 дронами: які результати роботи ППО

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські обстріли українських міст і селищ стали звичною реальністю. Агресор інтенсивно використовує різноманітні види озброєння, серед яких ракети, КАБы та дрони-камікадзе, що спричиняють значні руйнування житлових будівель і критичної інфраструктури.

Останнім часом кількість нічних атак дронами помітно зросла, що підвищує ризики для цивільного населення.

У ніч на 7 листопада росіяни здійснили атаку на Київ із використанням безпілотників. Силам ППО вдалося знищити понад 30 дронів.

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