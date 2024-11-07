Россия атаковала Украину более 100 дронов: каковы результаты работы ПВО

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали привычной реальностью. Агрессор интенсивно использует различные виды вооружения, среди которых ракеты, КАБы и дроны-камикадзе, вызывающие значительные разрушения жилых зданий и критической инфраструктуры.

В последнее время количество ночных атак дронами заметно возросло, что повышает риски для гражданского населения.

В ночь на 7 ноября россияне совершили атаку на Киев с использованием беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить более 30 дронов.

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