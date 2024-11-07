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Россия атаковала Украину более 100 дронов: каковы результаты работы ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 7 ноября российские силы выпустили по Украине 106 ударных "Шахедов" и неустановленных дронов. В частности, с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, а также с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Украинские силы отражали атаку с помощью зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 12:00 официально подтверждено уничтожение 74 беспилотников врага в разных областях, включая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Житомирскую, Черкасскую и Черниговскую.

При этом потерян контакт с 25 другими дронами, которые атаковали различные регионы Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали привычной реальностью. Агрессор интенсивно использует различные виды вооружения, среди которых ракеты, КАБы и дроны-камикадзе, вызывающие значительные разрушения жилых зданий и критической инфраструктуры.

В последнее время количество ночных атак дронами заметно возросло, что повышает риски для гражданского населения.

В ночь на 7 ноября россияне совершили атаку на Киев с использованием беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить более 30 дронов.

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