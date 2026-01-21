UA

Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 84 російські дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 20 січня до ранку 21 січня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М із Криму та 97 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 січня росіяни завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багато будинків та автомобілів.

Також російські окупанти вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження.

У ніч на 20 січня Росія атакувала Київ балістикою та дронами. У місті лунали потужні вибухи, зафіксовано перебої зі світлом та водою.

Згідно з даними влади, руйнування відбулися в Дніпровському районі столиці. Попадання припали на нежитлові будівлі, також один із дронів упав на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Крім того, одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

