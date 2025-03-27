Росія атакувала Україну "Іскандером" та десятками дронів: як відпрацювала ППО

Наслідки атаки РФ

Як відомо, ввечері 26 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. Удар був по цивільній інфраструктурі та житловому сектору, сталися пожежі. Внаслідок атаки понад 10 осіб постраждали.

Також армія РФ вночі атакувала Дніпро, були пошкоджені підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

Крім того, під обстрілом ворога була Сумська область. А у Запорізькій області через ворожі обстріли прифронтова громада зашилася без світла та зв'язку.

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