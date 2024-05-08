Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання

Масований обстріл України 8 травня

Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях - Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

Росія також спрямувала ракети на Київ. У столиці лунали вибухи і працювала ППО.

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