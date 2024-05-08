Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование

Российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ДТЭК, это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетики погибли.
Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты со стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом врага была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях - Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
Россия также направила ракеты в Киев. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.
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