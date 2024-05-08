Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование

Массированный обстрел Украины 8 мая

Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты со стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом врага была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях - Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

Россия также направила ракеты в Киев. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.

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