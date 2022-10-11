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Россия атаковала ракетами Запорожье, - ОВА

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Вторник 11 октября 2022 06:26
Россия атаковала ракетами Запорожье, - ОВА Фото: Россия атаковала ракетами Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По словам Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация касаемо разрушений и пострадавших выясняется", - пишет глава ОВА.

Старух призвал горожан находиться в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, ночью, 10 октября, в очередной раз нанесла ракетные удары по Запорожье. В результате ракетной атаки в центре города снова был разрушен многоэтажный жилой дом. Были пострадавшие среди гражданских.

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