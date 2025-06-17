Росія атакувала підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: двох енергетиків поранено

Росія атакувала дронами підрозділ ДТЕК у Дніпропетровській області. Поранено двох працівників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Сьогодні російські війська атакували FPV-дронами один із підрозділів енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару поранено двох працівників.
Як повідомляють, постраждалим енергетикам оперативно надали допомогу.
До місця інциденту прибули медики та рятувальники ДСНС.
Зараз поранені перебувають під наглядом лікарів, їм надається вся необхідна медична допомога.
У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.
У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про 14 жертв.
Крім того, є зниклі безвісти, ймовірно, через влучання ракети по будинку в Солом’янському районі, де під завалами досі можуть бути люди.
Найбільше постраждав Солом’янський район - тут було уражено гуртожиток, дев’ятиповерхівку, п’ятиповерховий будинок, ліцей-інтернат, СТО, а також кілька нежитлових будівель.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
Уранці, 17 червня, російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю агресора знову стала цивільна інфраструктура.
Крім того, одна з найстаріших лікувальних установ в Одесі - міська інфекційна лікарня постраждала від дронового терору росіян.
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