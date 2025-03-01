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Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено будинки, троє людей поранені (фото)

Фото: Росія атакувала Одещину дронами (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Одещину ударними дронами, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Пошкоджено будівл та транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Одеську обласну прокуратуру

Вчора ввечері російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними дронами. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та були госпіталізовані.

 
Фото: ДСНС України

За інформацією Одеської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атаку здійснили безпілотники, тип та кількість яких встановлюються. Удари припали на Одеський район області.

Окрім жертв, пошкоджено приватний будинок, підприємство, приміщення спортивної установи, а також вантажні та легкові автомобілі. На місцях ударів працюють прокурори та правоохоронці, які документують наслідки атаки.

 
Фото: Одеська обласна прокуратура

Також внаслідок влучань сталося загоряння будівель і транспорту. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. 

Нагадаємо, що 28 лютого, російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками. У Харкові та в Одеському районі є "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл.

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Російська ФедераціяДСНСВійна в УкраїніАтака дронів