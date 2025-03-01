RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия атаковала Одесскую область дронами: повреждены дома, три человека ранены (фото)

Фото: Россия атаковала Одесскую область дронами (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Одесскую область ударными дронами, в результате чего погиб человек, еще три человека пострадали. Повреждены здания и транспорт.

Вчера вечером российские войска совершили атаку на Одесскую область ударными дронами. В результате удара погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

 
Фото: ГСЧС Украины

По информации Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаку совершили беспилотники, тип и количество которых устанавливаются. Удары пришлись на Одесский район области.

Кроме жертв, повреждены частный дом, предприятие, помещение спортивного учреждения, а также грузовые и легковые автомобили. На местах ударов работают прокуроры и правоохранители, которые документируют последствия атаки.

 
Фото: Одесская областная прокуратура

Также в результате попаданий произошло возгорание зданий и транспорта. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним, что 28 февраля, российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. В Харькове и в Одесском районе есть "прилеты", уже известно о жертве из-за вражеского обстрела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов