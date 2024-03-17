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Росія атакувала Миколаїв балістикою, є постраждалі, - Кім

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували Миколаїв 17 березня балістичним озброєнням. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

За його словами, росіяни атакували Миколаїв з того місця, що і Одесу у п'ятницю, 15 березня. Тоді внаслідок атаки загинули понад 20 осіб. Як зазначив голова ОВА, у тому місці у росіян знаходиться дві установки, тому було два пуски. 

Кім наголосив, що окупанти вдарили по Миколаєву балістикою. 

За попередніми даними, внаслідок удару по Миколаєву постраждали двоє осіб, їх стан - середньої тяжкості.

Оновлено о 14:55

Віталій Кім повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Оновлено о 15:00

Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато приватних будинків, зокрема вікна та дахи. 

"Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки", - повідомив він. 

Мер додав, що станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих, а більш детальні цифри "повідомлю після того, як обстежимо район прильотів".

Вибухи у Миколаєві

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня. Повітряну тривогу оголошували на сході, півдні, а також у центральних та північно-східних областях.

Удар по Одесі

У п'ятницю, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Коли на місце обстрілу прибули рятувальники та медики, росіяни повторно вдарили по місту.

Як відомо, окупанти атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М".

 

Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автівки "швидкої" та ДСНС.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 75 людей, 21 особа загинула. Серед жертв - рятувальники, медик та поліцейський.

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