Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є поранені, під завалами можуть бути люди

Ситуація у Донецькій області

У Донецькій області тривають бойові дії на декількох напрямках фронту. Найважча ситуація у районі Покровська, Торецька, Курахового та Часового Яру. Місцева влада закликає жителів евакуюватися у безпечні регіони України.

Окупанти щодня обстрілюють населені пункти Донецької області. Так, 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти - громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

Внаслідок атаки постраждали кореспонденти агентства Reuters, а також польська журналістка. Через обстріл загинув британець, радник з питань безпеки Раян Еванс - одним із шести співробітників Reuters, які перебували у готелі.

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