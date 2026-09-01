Росія атакувала КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, пункт пропуску тимчасово не працює

Влітку стало відомо, що на Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" - там перевіряють готовність інфраструктури, і запуск переходу планують ще цього року.

Крім того, у ДПСУ роз'яснювали й інші нюанси перетину кордону - зокрема, чи потрібна відмітка про перетин кордону та які правила виїзду до ЄС діють для різних категорій громадян на тлі атак ворога на прикордонну інфраструктуру.