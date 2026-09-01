UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія атакувала КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, пункт пропуску тимчасово не працює

07:49 01.09.2026 Вт
1 хв
Ворог не вперше цілиться саме в цей пункт пропуску
aimg Катерина Коваль
Фото: роботу КПП "Орлівка" тимчасово зупинили (Getty Images)

Уночі Росія атакувала ударними безпілотниками "Shahed" міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Унаслідок атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники.

Про ситуацію повідомили румунську сторону, а транспорт наразі перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Оформлення громадян і транспорту через пункт тимчасово призупинили.

У прикордонній службі просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону та нагадують, що ворог не вперше завдає удару саме по цьому пункту пропуску.

Влітку стало відомо, що на Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" - там перевіряють готовність інфраструктури, і запуск переходу планують ще цього року.

Крім того, у ДПСУ роз'яснювали й інші нюанси перетину кордону - зокрема, чи потрібна відмітка про перетин кордону та які правила виїзду до ЄС діють для різних категорій громадян на тлі атак ворога на прикордонну інфраструктуру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РумуніяУкраїнаДПСУВійна в Україні