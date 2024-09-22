UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія атакувала Конотоп. Мер повідомив про приліт

Фото: Вокзал у місті Конотоп (facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 вересня, росіяни завдали удар по місту Конотоп Сумської області. До цього військові фіксували в небі над Україною ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!", - написав він о 22:10.

До цього, о 21:24, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вже о 21:32 стало відомо про пуск КАБу на Сумську область.

Пізніше, о 21:57, у повітряному просторі Сумської області фіксували ракету. В цей час у Києві та низці областей України почала поширюватися повітряна тривога.

Наразі, станом на 22:11, активність ворожої тактичної авіації знову продовжується.

Оновлено: уточнено наслідки

Пізніше мер міста Конотоп Семеніхін розповів, що було обстежено місце "прильоту", й постраждалих немає, проте "є робота для пожежників"

Він зазначив також, що "руйнувань як таких немає"

"Конотопське СБУ, доведіть що ви є. Ви знаєте що потрібно зробити", - написав міський голова у своєму Telegram.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня російські окупанти масово обстріляли місто Конотоп Сумської області. Тоді внаслідок атаки були постраждалі люди, пошкоджені будівлі, а також у місті зникли світло і вода.

Зокрема, говорячи про атаку дронами, росіяни вдарили по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури. У результаті було пошкоджено сім багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківську установу.

Детальніше про атаку на Конотоп і наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКонотопВійна в Україні