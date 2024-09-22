Росія атакувала Конотоп. Мер повідомив про приліт

"Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!", - написав він о 22:10.

До цього, о 21:24, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вже о 21:32 стало відомо про пуск КАБу на Сумську область.

Пізніше, о 21:57, у повітряному просторі Сумської області фіксували ракету. В цей час у Києві та низці областей України почала поширюватися повітряна тривога.

Наразі, станом на 22:11, активність ворожої тактичної авіації знову продовжується.

Оновлено: уточнено наслідки

Пізніше мер міста Конотоп Семеніхін розповів, що було обстежено місце "прильоту", й постраждалих немає, проте "є робота для пожежників"

Він зазначив також, що "руйнувань як таких немає"

"Конотопське СБУ, доведіть що ви є. Ви знаєте що потрібно зробити", - написав міський голова у своєму Telegram.