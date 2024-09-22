Росія атакувала Конотоп. Мер повідомив про приліт

Ввечері, 22 вересня, росіяни завдали удар по місту Конотоп Сумської області. До цього військові фіксували в небі над Україною ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!", - написав він о 22:10.
До цього, о 21:24, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Вже о 21:32 стало відомо про пуск КАБу на Сумську область.
Пізніше, о 21:57, у повітряному просторі Сумської області фіксували ракету. В цей час у Києві та низці областей України почала поширюватися повітряна тривога.
Наразі, станом на 22:11, активність ворожої тактичної авіації знову продовжується.
Пізніше мер міста Конотоп Семеніхін розповів, що було обстежено місце "прильоту", й постраждалих немає, проте "є робота для пожежників"
Він зазначив також, що "руйнувань як таких немає"
"Конотопське СБУ, доведіть що ви є. Ви знаєте що потрібно зробити", - написав міський голова у своєму Telegram.
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня російські окупанти масово обстріляли місто Конотоп Сумської області. Тоді внаслідок атаки були постраждалі люди, пошкоджені будівлі, а також у місті зникли світло і вода.
Зокрема, говорячи про атаку дронами, росіяни вдарили по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури. У результаті було пошкоджено сім багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківську установу.
Детальніше про атаку на Конотоп і наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.