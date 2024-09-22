Россия атаковала Конотоп. Мэр сообщил о прилете

Вечером, 22 сентября, россияне нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. До этого военные фиксировали в небе над Украиной ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Артема Семенихина и канал Воздушных сил ВСУ.
"Имеем прилет. Детали уточняем. Вода и павербанки!", - написал он в 22:10.
До этого, в 21:24, в воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Уже в 21:32 стало известно о пуске КАБ в Сумскую область.
Позже в 21:57 в воздушном пространстве Сумской области фиксировали ракету. В это время в Киеве и ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.
По состоянию на 22:11, активность вражеской тактической авиации снова продолжается.
Позже мэр города Конотоп Семенихин рассказал, что было обследовано место "прилета", и пострадавших нет, однако "есть работа для пожарных"
Он отметил также, что "разрушений как таковых нет"
"Конотопское СБУ, докажите, что вы есть. Вы знаете, что нужно сделать", - написал городской голова в своем Telegram.
Напомним, в ночь на 12 сентября российские оккупанты массово обстреляли город Конотоп Сумской области. Тогда в результате атаки были пострадавшие.люди, поврежденные здания,а также в городе пропали свет и вода.
В частности, говоря об атаке дронами, россияне ударили по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры. В результаты были повреждены семь многоквартирных домов, частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, автомобили, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение
Подробнее об атаке на Конотоп и последствиях читайте в материале РБК-Украина.
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