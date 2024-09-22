Россия атаковала Конотоп. Мэр сообщил о прилете

"Имеем прилет. Детали уточняем. Вода и павербанки!", - написал он в 22:10.

До этого, в 21:24, в воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Уже в 21:32 стало известно о пуске КАБ в Сумскую область.

Позже в 21:57 в воздушном пространстве Сумской области фиксировали ракету. В это время в Киеве и ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.

По состоянию на 22:11, активность вражеской тактической авиации снова продолжается.

Обновлено: уточнены последствия

Позже мэр города Конотоп Семенихин рассказал, что было обследовано место "прилета", и пострадавших нет, однако "есть работа для пожарных"

Он отметил также, что "разрушений как таковых нет"

"Конотопское СБУ, докажите, что вы есть. Вы знаете, что нужно сделать", - написал городской голова в своем Telegram.