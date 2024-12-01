ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия атаковала Киев: в КГВА рассказали, как отработала ПВО

Воскресенье 01 декабря 2024 07:19
UA EN RU
Россия атаковала Киев: в КГВА рассказали, как отработала ПВО Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты утром 1 декабря атаковали Киев ударными беспилотниками. Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко в Telegram.

"Сегодня ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. Воздушная тревога в городе длилась около полутора часов", - говорится в сообщении.

Попко рассказал, что противовоздушная оборона уничтожила около десятка БпЛА, однако точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, в результате утренней атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города. В одном из жилых домов взрывной волной повреждены окна.

По данным оперативного сведения, по состоянию на 06:33 пострадавших нет. В то же время, информация постоянно обновляется и уточняется.

В конце поста Сергей Попко подчеркнул, что в столице уже нет тревоги, однако в области вражеские БпЛА пока присутствуют. В связи с этим он призвал людей быть внимательными.

"Сейчас в столице без тревог. Но в Киевской области фиксируются вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - резюмировал он.

Напомним, утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сегодняшний пожар в Оболонском районе не был связан с атакой россиян. Там на территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади в 100 квадратных метров. На месте работали спасательные подразделения, пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев
NEWS
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Адвокат Виталий Титич: Приговоры по делам Майдана не дают ответа, кто виноват в этих преступлениях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Адвокат Виталий Титич: Приговоры по делам Майдана не дают ответа, кто виноват в этих преступлениях