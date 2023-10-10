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Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією, - ЗМІ

Фото: Ілюстративне фото (Balticconnector)
Автор: Дмитро Браславський

Росія атакувала морський газопровід Baltic Connector, який розташований між Фінляндією та Естонією. Влада оцінила, що він вийшов з ладу на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Iltalehti.

"Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією", - йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що спочатку пресконференція за цим фактом мала відбутися о 14:00, але уряд переніс її час. Новий оголошений час - 17:30.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо планує незабаром прокоментувати це питання в парламенті. 

Що відомо про пошкодження газопроводу

Згідно з прес-релізом уряду, влада виявила місце пошкодження газопроводу Baltic Connector. Пошкодження було виявлено в ніч на 8 жовтня. Крім того, виявлено несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.

У другій половині дня виданню з урядових джерел підтвердили, що уряд Фінляндії проведе додаткову пресконференцію щодо ситуації з безпекою, точна тема якої була суворо засекречена і відома тільки вищому керівництву держави.

Зазначається, що ситуація серйозна й адміністрація штату готується проінформувати про те, що відбувається. Принаймні, там мають бути міністр оборони Антті Хакканен і прем'єр-міністр Орпо.

Газопровід вийшов з ладу

Газопровід між Фінляндією та Естонією пошкоджений і, за оцінками, вийде з ладу на кілька місяців. Прикордонна служба і Сили оборони Фінляндії розслідували пошкодження газопроводу. 

Джерела у сфері закордонних справ і політики безпеки повідомили виданню, що від самого початку уряд вважав за можливе, що Росія націлить диверсійну атаку на газопровід, що проходить Фінською затокою.

НАТО готувалося до російських диверсій

Нещодавно Bloomberg повідомляло, що НАТО розробляє технології, що дозволяють в режимі реального часу виявляти підозрілу активність поблизу критично важливої підводної інфраструктури після того, як вибухи на трубопроводі "Північний потік" рік тому оголили труднощі моніторингу.

До цього НАТО посилювало спостереження за підводними човнами після того, як оборонний альянс попередив, що РФ може зашкодити критично важливим підводним об'єктам Європейського союзу та США.

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