Росія атакувала FPV-дронами Слов’янськ, поранені двоє підлітків

У Слов’янській міській військовій адміністрації уточнили, що постраждали дві дівчини-підлітки, які перебували на вулиці. Медики надали їм необхідну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок і два автомобілі.

За даними МВС, під ворожим вогнем цього дня опинилися також Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ. У Миколаївці FPV-дрон пошкодив приватний будинок. По Краматорську та його околицях російські війська вдарили авіабомбою ФАБ-250 і безпілотником - зруйновано сім приватних будинків.

Після опівночі 25 січня росіяни завдали ще трьох ударів по Слов’янську - обійшлося без постраждалих. Крім того, правоохоронці встановили інформацію про поранену людину в Лимані, яка зазнала травм під час обстрілу 23 січня.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що за добу російські війська дев’ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. Із прифронтових районів евакуювали 84 людини, серед них - 25 дітей.