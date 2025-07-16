Росія атакувала Дружківку: вибуховою хвилею пошкоджено пожежну частину

Обстріли Донецької області

Російські війська регулярно обстрілюють міста Донеччини, і Дружківка вже не вперше потрапляє під вогонь. Наприклад, у березні внаслідок атаки по місту постраждали семеро людей, було пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 8 березня теж обстріляли місто Дружківка. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.

Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).

А наприкінці січня, нагадаємо, росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.

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