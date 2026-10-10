Росія атакувала дронами захід України, у Львові та Івано-Франківську працювало ППО

Вранці 10 жовтня Росія атакувала дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
У Львові, за словами Садового, ворожий дрон рухався у напрямку міста, і невдовзі пролунали вибухи. Майже одночасно протиповітряна оборона почала відбивати атаку дронів в Івано-Франківську.
Даних про влучання та постраждалих наразі немає.
Того ж ранку росіяни атакували Запоріжжя, влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Загинули четверо людей, ще троє поранені, а під завалами може перебувати ще одна людина.