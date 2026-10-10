Росія атакувала дронами захід України, у Львові та Івано-Франківську працювало ППО

У Львові, за словами Садового, ворожий дрон рухався у напрямку міста, і невдовзі пролунали вибухи. Майже одночасно протиповітряна оборона почала відбивати атаку дронів в Івано-Франківську.

Даних про влучання та постраждалих наразі немає.