Росія атакувала дронами Дніпро й область: є загиблий і багато поранених

В ніч на 17 липня російські терористи вдарили дронами по Дніпру та Дніпропетровській області. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, військові знищили 22 ворожих дрони, але влучань уникнути не вдалося.

Зокрема, під масованою атакою опинилося місто Дніпро.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", - написав Лисак.

В області було гучно в Дніпровському районі, зокрема у Солонянській та Слобожанський громадах. Внаслідок атаки понівечені господарська споруда і теплиця.

У Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА. Від ударів потерпали місто Нікополь і Марганецька громада.

"Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда", - повідомив Лисак.

Голова ОВА додав, що агресор також поцілив FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)