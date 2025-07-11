Росія атакувала Чугуєв "Шахедами": є поранені та руйнування в лікарні

У ніч на 11 липня Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. Унаслідок удару постраждали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Галини Мінаєвої.
"Близько 01.00 ворог знову вдарив по Чугуєву. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджено будинки навколо", - повідомила вона.
За словами Мінаєвої, також сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.
"Є троє постраждалих, яким надається медична допомога. Ще в одному з мікрорайонів міста відбулися влучання "Шахедів", ушкоджень зазнали приватні домоволодіння", - додала вона.
У другому випадку, як зазначила Мінаєва, обійшлося без постраждалих. На місцях влучень працюють екстрені служби.
Варто зазначити, що по Чугуєву 9 липня також було завдано удару. Тоді спалахнула масштабна пожежа в дачному селищі, внаслідок чого постраждала одна людина.
Нагадаємо, в ніч на 10 липня РФ здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. По Україні було випущено 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів типу Shahed і дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети С-300.
Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили 178 цілей, ще 204 були збиті з курсу або нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.
За словами прес-секретаря ДСНС Світлани Водолаги, вранці рятувальники працювали на 16 локаціях у столиці.
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