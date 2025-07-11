Росія атакувала Чугуєв "Шахедами": є поранені та руйнування в лікарні

"Близько 01.00 ворог знову вдарив по Чугуєву. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджено будинки навколо", - повідомила вона.

За словами Мінаєвої, також сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.

"Є троє постраждалих, яким надається медична допомога. Ще в одному з мікрорайонів міста відбулися влучання "Шахедів", ушкоджень зазнали приватні домоволодіння", - додала вона.

У другому випадку, як зазначила Мінаєва, обійшлося без постраждалих. На місцях влучень працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що по Чугуєву 9 липня також було завдано удару. Тоді спалахнула масштабна пожежа в дачному селищі, внаслідок чого постраждала одна людина.