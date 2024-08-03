Росія атакувала з безпілотника дитину та медиків у Херсонській області, - ОВА

У суботу ввечері, 3 серпня, росіяни атакували з безпілотника у Білозерці Херсонської області дитину та бригаду швидкої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Черговий злочин стався близько 20:00. За словами Прокудіна, окупанти скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Внаслідок атаки він отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Мова йде про чоловіків 28, 39 та 41 років. В потерпілих вибухові травми та численні поранення.
Прокудін додав, що коли на місце події прибули медики, російські окупаційні війська знову завдали удару, застосувавши безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, проте лікарська бригада не постраждала.
Генштаб ЗСУ повідомив у звіті, що станом на 16:00 від обстрілів із території РФ продовжують зазнавати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Так, сьогодні від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п'ятьма КАБами по Локну та Миропілью.
Крім того, під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківська область. Від початку доби, з боку російських міст Бєлгород і Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари з використанням трьох КАБів. Ворог цілився в райони населених пунктів Ізбицьке та Липці.
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