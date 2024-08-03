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Россия атаковала с беспилотника ребенка и медиков в Херсонской области, - ОВА

Суббота 03 августа 2024 22:36
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Россия атаковала с беспилотника ребенка и медиков в Херсонской области, - ОВА Фото: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин (facebook.com/alexandr.prokudin.7)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 3 августа, россияне атаковали с беспилотника в Белозерке Херсонской области ребенка и бригаду скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Очередное преступление произошло около 20:00. По словам Прокудина, оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на 12-летнего мальчика, который находился на улице. В результате атаки он получил взрывную травму и контузию, а также ранение ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также под удар вражеского дрона попали три человека в Антоновке. Речь идет о мужчинах 28, 39 и 41 лет. У пострадавших взрывные травмы и многочисленные ранения.

Прокудин добавил, что когда на место происшествия прибыли медики, российские оккупационные войска снова нанесли удар, применив беспилотник. В результате атаки поврежден автомобиль, но врачебная бригада не пострадала.

Вражеские обстрелы 3 августа 2024 года

Генштаб ВСУ сообщил в отчете, что по состоянию на 16:00 от обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Так, сегодня от огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Дружба, Уралово и Михальчина Слобода. К тому же россияне нанесли два авиационных удара пятью КАБами по Локну и Мирополью.

Кроме того, под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковская область. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Враг целился в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы.

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