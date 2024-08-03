Россия атаковала с беспилотника ребенка и медиков в Херсонской области, - ОВА

В субботу вечером, 3 августа, россияне атаковали с беспилотника в Белозерке Херсонской области ребенка и бригаду скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Очередное преступление произошло около 20:00. По словам Прокудина, оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на 12-летнего мальчика, который находился на улице. В результате атаки он получил взрывную травму и контузию, а также ранение ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также под удар вражеского дрона попали три человека в Антоновке. Речь идет о мужчинах 28, 39 и 41 лет. У пострадавших взрывные травмы и многочисленные ранения.

Прокудин добавил, что когда на место происшествия прибыли медики, российские оккупационные войска снова нанесли удар, применив беспилотник. В результате атаки поврежден автомобиль, но врачебная бригада не пострадала.