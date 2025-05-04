Росія атакувала авіабомбами Запорізьку область: є поранені, зруйновані будинки
Росія атакувала Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок ударів зруйновані будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
У неділю, 4 травня, російська армія завдала масованого удару по прифронтовому Оріхову в Запорізькій області.
За попередніми даними, ворог скинув щонайменше вісім керованих авіабомб (КАБів).
Унаслідок атаки повністю зруйновані житлові будинки. Повідомляється про двох постраждалих мирних мешканців.
Начальник ОВА проінформувал, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару.
Атака на Україну
Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ атакувала дронами Київ. У столиці сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.
На ранок рятувальники повідомили, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.
Крім того, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.
Надзвичайники ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули по різних локаціях через обстріл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.