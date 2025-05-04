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Росія атакувала авіабомбами Запорізьку область: є поранені, зруйновані будинки

Неділя 04 травня 2025 09:15
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Росія атакувала авіабомбами Запорізьку область: є поранені, зруйновані будинки Фото: РФ завдала удару КАБами по Оріхову (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок ударів зруйновані будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

У неділю, 4 травня, російська армія завдала масованого удару по прифронтовому Оріхову в Запорізькій області.

За попередніми даними, ворог скинув щонайменше вісім керованих авіабомб (КАБів).

Фото: РФ атакувала Оріхів (https://t.me/ivan_fedorov_zp(

Унаслідок атаки повністю зруйновані житлові будинки. Повідомляється про двох постраждалих мирних мешканців.

Начальник ОВА проінформувал, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ атакувала дронами Київ. У столиці сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

На ранок рятувальники повідомили, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Крім того, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

Надзвичайники ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули по різних локаціях через обстріл.

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