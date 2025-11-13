Росія атакує Україну дронами, постійно заходять нові групи: де загроза ударів

За даними військових, перші ударні дрони цього вечора були зафіксовані у Сумській, Одеській, Чернігівській, Херсонській/Миколаївській та Харківській областях. Фіксація була у проміжку з 17:00 до 17:48.

У наступні часи дрони теж фіксували. Лише за останню годину ворожі дрони летіли у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Сумській та Запорізькій областях. Де саме була фіксація - можна подивитися на фото нижче.

За останнім оновленням від ПС, фіксація дронів станом на 23:24 має такий вигляд.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що сьогодні може бути дуже велика кількість безпілотників. У мережі припускали цифру близько 600 одиниць.

Додамо, що станом на 23:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.