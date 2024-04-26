Росія з артилерії вдарила по Нікополю: серед поранених дитина (фото)

"9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя", - розповів голова ОВА.

За його даними, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.

"Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед потерпілих - й чоловік 42 років", - додав Лисак.

Наслідки обстрілу Нікополя 26 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім цього, у місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Справа в тому, що місто від тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області розташоване на відстані ширини річки Дніпро.

Саме тому загарбники постійно атакують населений пункт. Наприклад, 4 березня РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали, але почалася пожежа та є руйнування.