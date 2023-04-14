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Росія активізує зусилля з "паспортизації" українців на окупованих територіях, - Генштаб

Фото: росіяни активізували паспортизацію населення на ТОТ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує активно насаджувати "паспортизацію" громадянам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.

Так, у окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Також активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Генштаб ВСУ