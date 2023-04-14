Росія активізує зусилля з "паспортизації" українців на окупованих територіях, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ .

Так, у окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Також активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.