Росія активізує штурмові дії на Запорізькому напрямку, ситуація загострюється, - ЗСУ

Росія активізує штурмові дії на Запорізькому напрямку, посилюючи тиск на південні позиції України. ЗСУ повідомляють про загострення ситуації та збільшення кількості атак на ключових напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Запорізька область є важливим геополітичним регіоном для Росії, що підтверджує її активні дії на цьому напрямку. Владислав Волошин заявив, що Росія прагне зміцнити свої позиції в регіоні перед можливими переговорами щодо перемир’я чи припинення вогню.

"Росіяни хочуть отримати якнайбільше фори або якнайбільше просунутися далі у Запорізькій області. Якщо матимуть змогу, навіть вийти на адмінкордони", - повідомив Волошин.

Він зазначив, що ситуація на півдні України, зокрема в Запорізькій області, стає дедалі більш напруженою через загострення бойових дій.

Російські війська, за словами Волошина, накопичили сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

Ця тактика, яку Росія використовує на інших напрямках, дає певний результат і в Запорізькій області, зокрема на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За останні кілька днів, починаючи з весни, кількість таких атак значно зросла.