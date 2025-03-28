Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении, ситуация обостряется, - ВСУ

Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении, усиливая давление на южные позиции Украины. ВСУ сообщают об обострении ситуации и увеличении количества атак на ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Запорожская область является важным геополитическим регионом для России, что подтверждает ее активные действия на этом направлении. Владислав Волошин заявил, что Россия стремится укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.

"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", - сообщил Волошин.

Он отметил, что ситуация на юге Украины, в частности в Запорожской области, становится все более напряженной из-за обострения боевых действий.

Российские войска, по словам Волошина, накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

Эта тактика, которую Россия использует на других направлениях, дает определенный результат и в Запорожской области, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние несколько дней, начиная с весны, количество таких атак значительно возросло.