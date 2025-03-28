Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении, ситуация обостряется, - ВСУ
Россия активизирует штурмовые действия на Запорожском направлении, усиливая давление на южные позиции Украины. ВСУ сообщают об обострении ситуации и увеличении количества атак на ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
Запорожская область является важным геополитическим регионом для России, что подтверждает ее активные действия на этом направлении. Владислав Волошин заявил, что Россия стремится укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.
"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", - сообщил Волошин.
Он отметил, что ситуация на юге Украины, в частности в Запорожской области, становится все более напряженной из-за обострения боевых действий.
Российские войска, по словам Волошина, накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.
Эта тактика, которую Россия использует на других направлениях, дает определенный результат и в Запорожской области, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние несколько дней, начиная с весны, количество таких атак значительно возросло.
Ситуация на фронте
Напомним, что недавно представитель сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что ежедневно наблюдают за ростом количества атак.
Россия активизирует действия на Херсонском направлении, а также обостряется ситуация на Запорожском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Волошин добавил, что этому способствуют не только заявления российского руководства, но и улучшение погодных условий.
Кроме того, на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений. Враг совершил 98 авиаударов, сбросив 157 управляемых авиационных бомб, осуществил 6430 обстрелов, в том числе 222 из реактивных систем залпового огня, а также применил 2911 дронов-камикадзе.
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