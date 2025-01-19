Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті 1580 солдатів. При цьому, загалом від початку повномасштабної війни втрати противника становлять 818 740 військових.

Водночас ворог продовжує втрачати техніку. За останню добу ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА і 76 одиниць автомобільної техніки.

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