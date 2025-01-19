ua en ru
Нд, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський

Неділя 19 січня 2025 21:00
UA EN RU
Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський Фото: Олександр Сирський (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За 2024 рік окупанти втратили у боях проти України сотні тисяч військових. Ці втрати перевищують ті, що були за два перші роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

"За нашими підрахунками, загальні втрати його склали понад 434 тисячі особового складу. З них - приблизно 150 тисяч загиблими. Це за 2024 рік. За цей рік бойових дій він втрати більше, ніж за 2 попередніх роки війни", - поінформував він.

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті 1580 солдатів. При цьому, загалом від початку повномасштабної війни втрати противника становлять 818 740 військових.

Водночас ворог продовжує втрачати техніку. За останню добу ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА і 76 одиниць автомобільної техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян