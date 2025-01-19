Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський

За 2024 рік окупанти втратили у боях проти України сотні тисяч військових. Ці втрати перевищують ті, що були за два перші роки повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.

"За нашими підрахунками, загальні втрати його склали понад 434 тисячі особового складу. З них - приблизно 150 тисяч загиблими. Це за 2024 рік. За цей рік бойових дій він втрати більше, ніж за 2 попередніх роки війни", - поінформував він.

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті 1580 солдатів. При цьому, загалом від початку повномасштабної війни втрати противника становлять 818 740 військових.

Водночас ворог продовжує втрачати техніку. За останню добу ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА і 76 одиниць автомобільної техніки.

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