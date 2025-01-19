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Россия в 2024-м потеряла больше войск, чем за два предыдущих года войны, - Сырский

Воскресенье 19 января 2025 21:00
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Россия в 2024-м потеряла больше войск, чем за два предыдущих года войны, - Сырский Фото: Александр Сырский (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

За 2024 год оккупанты потеряли в боях против Украины сотни тысяч военных. Эти потери превышают те, что были за два первых года полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в эфире телемарафона.

"По нашим подсчетам, общие потери его составили более 434 тысяч личного состава. Из них - примерно 150 тысяч погибшими. Это за 2024 год. За этот год боевых действий он потери больше, чем за 2 предыдущих года войны", - проинформировал он.

Напомним, что за последние сутки, с 18 на 19 января, россияне потеряли на фронте 1580 солдат. При этом, всего с начала полномасштабной войны потери противника составляют 818 740 военных.

В то же время, враг продолжает терять технику. За последние сутки ВСУ уничтожили 18 ББМ, 36 БпЛА и 76 единицы автомобильной техники.

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