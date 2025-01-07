Росія з 2022 року втратила у війні проти України понад 800 тисяч військових, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на 22:00 вчорашнього дня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. З них майже дві третини лише на двох напрямках - Курському та Покровському.

Зокрема, у Курській області ЗСУ відбили 44 атаки, при цьому 42 бої ще тривали. Тим часом на Покровському напрямку війська РФ 40 разів намагалися прорвати українську оборону. 10 бойових зіткнень до того моменту тривали.

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